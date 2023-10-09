وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على زيادة الحد الأدنى الأساسي لمعاشات مستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20% ليصل إلى 1320 ريال (352 دولار) من 1100 ريال، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) يوم الأحد عن توجيه ملكي بذلك.

ويتضمن قرار الملك سلمان، استمرار العمل ببرنامج حساب المواطن ومواصلة الدعم المالي الإضافي لمستفيدي البرنامج لمدة ثلاثة أشهر تستمر حتى دفعة شهر ديسمبر 2023.

ويأتي هذا القرار لتخفيف الأعباء المعيشية في ظل "المتغيرات الاقتصادية"، بحسب ما نشرته واس.

وحساب المواطن هو برنامج أُطلق في أواخر عام 2017 لمساعدة الأسر السعودية ذات الدخل المنخفض والمتوسط للتخفيف من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية والتي شملت في تلك الفترة رفع أسعار الطاقة.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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