وقعت الإمارات وماليزيا، اتفاق لتطوير مراكز بيانات في ماليزيا، وفق بيان من وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية نشرته على موقعها الخميس.

وتسعى الإمارات إلى تنفيذ استراتيجية للذكاء الاصطناعي أطلقتها في 2017، تهدف للاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031، وأن تكون الحكومة الإماراتية من أكثر المستثمرين في هذا القطاع.

وقد وقع الطرفان، مذكرة تفاهم لإقامة شراكة استراتيجية لتطوير مراكز البيانات في ماليزيا، ومن المتوقع أن تبلغ قدرة المشاريع المحتملة في إطار الشراكة الاستراتيجية 500 ميغاوات، حسب البيان.

ولم يذكر البيان قيمة الاستثمارات المتوقعة للتعاون. وقال إن ماليزيا لديها بنية تحتية ورقمة ومادية جعلتها وجهة بارزة لمراكز البيانات.

كما تتضمن مذكرة التفاهم التزام ماليزيا بتطوير الذكاء الاصطناعي (AI)، ضمن خطة 2030 الهادفة لتعزيز قدرة الصناعات والشركات الصغيرة والمتوسطة الشركات الناشئة في هذا المجال.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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