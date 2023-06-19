أعلنت الإمارات عن عطلة رسمية لمدة أربعة أيام للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة عيد الأضحى، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) يوم الاثنين.

وفي بيان، أشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية إلى أن أيام العطلة ستمتد من 9 ذي الحجة الموافق 27 يونيو وحتى 12 ذي الحجة الموافق 30 يونيو وستكون مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة بمناسبة وقفة عرفة وعيد الأضحى.

وكانت السعودية قد أعلنت يوم الأحد أن يوم الاثنين الموافق 19 يونيو هو غرة شهر ذي الحجة الهجري، وأن وقفة عرفات، وهي اليوم الذي يسبق عيد الأضحى، ستكون يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو.

ويشهد شهر ذي الحجة أداء المسلمين لمناسك فريضة الحج، والتي تبدأ يوم 8 ذي الحجة وتستمر خلال عيد الأضحى الذي يوافق أول أيامه العاشر من شهر ذي الحجة.

وتستقبل السعودية الحجاج هذا العام بدون أي قيود على أعدادهم أو أعمارهم، بعدما قررت في يناير الماضي إلغاء قيود كانت تفرضها منذ جائحة كورونا لتقليص عدد الحجاج، وخففت المملكة تلك القيود تدريجيا.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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