أعلنت الإمارات الجمعة إصدار قانون جديد خاص بفرض ضرائب بنسبة 9% على أرباح الشركات التي تتجاوز 375 ألف درهم (102 ألف دولار) بدءا من يونيو 2023، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

و بموجب أحكام هذا القانون، لن يتم تطبيق ضريبة الشركات على راتب الفرد أو أي إيراد آخر مُكتسب من وظيفة يشغلها سواء تم اكتسابه من العمل في القطاع الحكومي أو الخاص.

وكانت وزارة المالية الإماراتية قد أعلنت عن هذه الضريبة في يناير الماضي وتم اصدار القانون الخاص بها الجمعة.

وكانت الإمارات قد طبقت ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% بدءا من عام 2018.

من مٌعفي من ضريبة الشركات؟

- الفوائد وغيرها من الدخل الشخصي المكتسب من الفوائد أو الودائع البنكية أو برامج الادخار، وكذلك الاستثمارات في العقارات من قبل الأفراد بصفتهم الشخصية.

- الشركات العاملة في المناطق الحرة حاليا.

- أنشطة استخراج الموارد الطبيعية.

- الجهات الحكومية وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار ومؤسسات النفع العام.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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