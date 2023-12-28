جاءت الإمارات في صدارة الدول الخليجية كمصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة لسلطنة عُمان بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، وثالث أكبر مصدر للاستثمارات بعد المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وعُمان هي إحدى دول مجلس التعاون الخليجي وضمن تحالف دول أوبك بلس المصدرة للنفط. وتسعى إلى توسيع اقتصادها غير النفطي وجذب استثمارات مباشرة بعدما استفادت من زيادة صادراتها من النفط والغاز الطبيعي وارتفاع الأسعار خلال العام الماضي.

ووفقا لإحصاءات أولية نقلتها وكالة الأنباء العُمانية عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية الربع الثالث نحو 22.96 مليار ريال ( 59.6 مليار دولار) بينها نحو 1.28 مليار ريال من الإمارات.

وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للسلطنة، بعد المملكة المتحدة بنحو 11.5 مليار ريال بنسبة 50% من القيمة الإجمالية، ثم الولايات المتحدة بـ 3.9 مليار ريال.

وجاءت الكويت في المركز الثاني خليجيا باستثمارات 922.3 مليون ريال، ثم البحرين بـ 732.6 مليون ريال.

واستحوذ قطاع استخراج النفط والغاز على نحو 76.9% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بإجمالي 17.67 مليار ريال.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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