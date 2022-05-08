يستعد صندوق استثمار جديد أسسه جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب،لاستثمار الملايين من الأموال سعودية في شركات إسرائيلية.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر إن كوشنر سيحصل على ملياري دولار لشركة "أفينيتي بارتنرز Affinity Partners" من صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي). وتم اختيار شركتين إسرائيليتين سيتم الاستثمار فيهما، وستكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها ضخ أموال سعودية في إسرائيل بشكل علني.

وتسعى إسرائيل لخلق شراكات اقتصادية تجارية مع الخليج، بعيدا عن الخلافات التاريخية بسبب القضية الفلسطينية، بينما تستهدف السعودية من خلال صندوقها السيادي تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.

ووقعت الإمارات والبحرين في 2020 اتفاقات عرفت باسم " اتفاقية ابراهام" لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ومنذ ذلك الحين، تنوعت الشراكات الاقتصادية بين تل أبيب والخليج، مثل ضخ شركة مبادلة للاستثمار الإماراتية- التي تدير أصولاً بقيمة 250 مليار دولار- ما يصل إلى 20 مليون دولار في ست شركات رأس مال مخاطر مقرها إسرائيل، كما قاد صندوق أبو ظبي للثروة السيادية القابضة ADQ ، استثمارًا بقيمة 105 ملايين دولار في شركة Aleph Farms وهي شركة إسرائيلية تصنع اللحوم المنتجة معمليا.

ووفقا للصحيفة، ربما يراهن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وهو الممسك الفعلي لزمام الأمور في المملكة، على قدرة إسرائيل على تطوير مشروع مدينة نيوم بالاستثمار في الأمن السيبراني والتكنولوجيا.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:أحمد فتيحة، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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