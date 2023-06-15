ارتفع معدل التضخم السنوي في قطر خلال شهر مايو الماضي بنسبة 2.61% ولكنه تباطأ عن أبريل، وفق بيان صدر عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري يوم الخميس.

وسجل معدل التضخم السنوي في قطر، في أبريل ارتفاع نسبته 3.68%.

ويعود ارتفاع التضخم في مايو بشكل أساسي إلى زيادة أسعار مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 9%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.70% ثم مجموعة التعليم بنسبة 4.06%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.27%.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في مايو بنسبة 0.22% مقارنة بأبريل 2023، بحسب البيان.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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