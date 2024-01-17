ارتفع معدل التضخم السنوي في قطر خلال شهر ديسمبر الماضي 1.69% مقارنة بـ 1.29% في نوفمبر، وفق بيانات نقلتها وكالة الأنباء القطرية الأربعاء.

وسعت البنوك المركزية حول العالم، على مدى شهور، لرفع أسعار الفائدة، لخفض التضخم المرتفع نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التي دفعت أسعار السلع والخدمات للزيادة قبل أكثر من عام.

وجاء ذلك مدفوعا بارتفاع في أسعار مجموعة الغذاء والمشروبات في ديسمبر بـ 4.55%، ومجموعة الاتصالات بـ 16.63%، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 11.85%.

وعلى أساس شهري ارتفع معدل التضخم إلى 1.59% في ديسمبر من 0.16% في نوفمبر وفق البيان.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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