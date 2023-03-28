PHOTO
اتفاق بين الإمارات وكوستاريكا لإطلاق مفاوضات نحو شراكة اقتصادية شاملة
وقعت الإمارات التي تسعى لتنويع مصادر اقتصادها بعيد عن النفط 4 اتفاقيات شراكة متكاملة مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، كما تسعى للاتفاق مع جورجيا
٢٨ مارس، ٢٠٢٣
بيان إخلاء مسؤولية منصة زاوية
يتم توفير مقالات منصة زاوية لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقدم المحتوى أي نصائح قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء تتعلق بملاءمة أو قيمة ربحية أو استراتيجية سواء كانت استثمارية أو متعلقة بمحفظة الأعمال . للشروط والأحكام
ZAWYA 2022 ©