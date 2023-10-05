زاد الزخم حول تطبيع العلاقات العربية مع إسرائيل، فيما يبدو أن الصفقة التاريخية تقترب، بعد أن قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في سبتمبر 2023 إن المملكة تقترب كل يوم أكثر من إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وتتطلع إسرائيل - التي لديها علاقات مع 6 دول عربية تمت بوساطة أمريكية - لتطبيع العلاقات مع السعودية، لكن الرياض تشترط قيام دولة فلسطين كأمر أساسي من أجل إقامة علاقات مع تل أبيب.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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