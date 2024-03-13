أصدرت حكومة دبي، قرارات وإجراءات لتسهيل تأسيس الشركات ومزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة، وفق بيان يوم الأربعاء.

وأصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي، مرسوم بشأن نافذة رقمية موحدة لتأسيس الشركات في دبي.

وتسعى دبي - التي تعد مركز للأعمال - لخلق بيئة استثمارية داعمة للنمو الاقتصادي في الإمارة، من خلال تكامل عمل جهة الترخيص وتسهيل الحصول على الخدمات، وتطوير عملية التحول الرقمي، وفق البيان.

ويطبق المرسوم على جميع الأنشطة الاقتصادية التي تُزاول في دبي.

وسيساهم القرار في تأسيس وترخيص الشركات، وتمكينها من مُزاولة أنشطتها الاقتصادية بسلاسة تامة "بتطوير نافذة رقمية موحدة تعزز تجربة المستثمر في الإمارة، ضمن قنوات محددة تمكنه من البحث عن المعلومات والحُصول على التراخيص وسائر الخدمات المتعلقة بمزاولة نشاطه الاقتصادي بيسر وسهولة،" وفق البيان.

كما أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي، قرار باعتماد "مبادئ تسهيل رحلة المستثمر في إمارة دبي".

ومن بين المبادئ، إنجاز المعاملات من خلال النافذة الرقمية "استثمر في دبي"، والتسجيل الرقمي الموحد للبيانات، والترخيص الفوري والتجديد الفوري للترخيص، سداد الرسوم بخطوة واحدة، وتيسير الاشتراطات اللازمة لإصدار الترخيص.



وألزم القرار كل من: دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، السلطات المُشرفة على مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، والجهات المختصة، بتسهيل رحلة المستثمر في إمارة دبي، واتخاذ الإجراءات والتدابير لذلك.

ووفق البيان، يصدر رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

(إعداد: شيماء حفظي، مراجعة: شيرين صلاح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا