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تباطأ نمو القطاع الخاص غير النفطي في قطر خلال شهر أغسطس الماضي قليلا.

وسجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي بقطر، والصادر عن مركز قطر للمال ومؤسسة S&P Global يوم الثلاثاء، 53.9 نقطة في أغسطس متراجعا من 54 نقطة في يوليو.

ولا يزال المؤشر يشير إلى نمو النشاط التجاري في الدولة الخليجية، فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة.

وسجل معدل نمو الطلبات الجديدة خلال أغسطس مستوى منخفض عن المعدل القياسي المسجل في مايو الماضي.

وارتفعت مخزونات مستلزمات الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي بدرجة طفيفة خلال أغسطس، فيما ارتفعت أنشطة الشراء للشهر السادس على التوالي.

وارتفع معدل التوظيف لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي للشهر السادس على التوالي، فيما ارتفعت تكاليف الموظفين لأعلى مستوى لها منذ فبراير 2023.

وانخفضت أسعار الإنتاج للشهر الرابع على التوالي لكن بوتيرة معتدلة.

وظلت توقعات شركات القطاع الخاص غير النفطي بقطر للاثني عشر شهر المقبلة إيجابية في أغسطس.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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