قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، يوم الأربعاء، إنه سيغادر منصبه مع انتهاء فترة ولايته الحالية بنهاية شهر يوليو الجاري، بحسب تصريحات لسلامة خلال مقابلة تلفزيونية نقلتها وكالة رويترز.

وسلامة، الذي شغل منصب حاكم مصرف لبنان لمدة 30 عام، هو محل تحقيقات في لبنان ودول أوروبية من بينها فرنسا وألمانيا لشبهات الاختلاس وغسل الأموال والفساد. وينفي سلامة الاتهامات الموجهة إليه ويقول إنه يتم تقديمه ككبش فداء عن المسؤولين عن الانهيار المالي في لبنان.

وفي نفي لأقاويل عن احتمال تمديد ولايته كحاكم مصرف لبنان، قال سلامة، وفق رويترز: "رح أطوي صفحة من حياتي".

وكان مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي ذكر، في رسالة لرويترز في وقت سابق من الشهر الجاري، أن ميقاتي لا ينوي التمديد لسلامة عند انتهاء ولايته.

ويُعد سلامة من بين حكام المصارف المركزية الأطول عهدا في العالم، وأصبح محل تحقيقات في وقت يشهد فيه لبنان انهيار اقتصادي وصفه سابقا البنك الدولي بأنه ضمن أشد عشر أزمات، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات، على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا