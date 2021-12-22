لم تعلن الحكومة التونسية حتى الآن عن ميزانية العام المقبل، لكن بحسب تقرير لوكالة رويترز، استند إلى وثيقة حكومية، فإنها تخطط لرفع أسعار الوقود والكهرباء، وفرض ضرائب جديدة في 2022 لخفض العجز المالي.

وتتوقع الحكومة أن تعزز تلك الإجراءات إيراداتها بنحو 3.5 مليار دينار (1.22 مليار دولار).

وبحسب تقرير رويترز المنشور أمس الثلاثاء فإن الحكومة تخطط لخفض عجز الميزانية إلى 7.7% في عام 2022 من 8.3% في 2021.

وتتوقع الحكومة انخفاض النمو الاقتصادي في العام المقبل إلى 2.6% مقابل 2.8% متوقعة العام الجاري، كما تتوقع تونس ارتفاع احتياجات التمويل العام المقبل إلى 23 مليار دينار (8 مليار دولار) من 21 مليار دينار في 2021.

ومن المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 7% العام المقبل من 5.7% في عام 2021.

ضغوط تمويلية

وتواجه تونس ضغوط كبيرة لتمويل إنفاق ميزانيتها وسداد ديونها، تحت تأثير كورنا والأزمات السياسية التي تشهدها في الفترة الأخيرة مما عزز احتمال حدوث أزمة في ماليتها العامة.

أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والمالية والاستثمار، ارتفاع الدين العام للبلاد بنهاية يوليو إلى 99.1 مليار دينار تونسي (35.36 مليار دولار) بزيادة 11.2% عن القيمة المعلنة بنهاية 2020، وتمثل الديون الداخلية نحو 39% من قيمة الدين العام، في حين تمثِّل الديون الخارجية للبلاد نحو 61%، بحسب تقارير صحفية.

واستأنفت تونس في نوفمبر الماضي محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمةقروض تتطلب منها اتخاذها قرارات موجعة لا تنال قبول شعبي بهدف تحرير الاقتصاد، بحسب تقرير سابق لوكالة بلومبرج.

وكانت المفاوضات مع الصندوق توقفت في 25 يوليو الماضي عندما علق الرئيس التونسي قيس سعيد عمل البرلمان، وأقال رئيس الوزراء، واستأثر بالسلطات التنفيذية.

وحث صندوق النقد الدولي تونس على إصلاح منظومتها للدعم، وتكلفة أجور القطاع العام، والشركات الخاسرة المملوكة للدولة.

وعين الرئيس التونسي، نجلاء بودن رئيسة للوزراء في شهر أكتوبر الماضي، وأعلن في منتصف الشهر الجاري عن تمديد قراره بتجميد عمل البرلمان لحين إجراء انتخابات العام المقبل.

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

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