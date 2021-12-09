توقع محللون تحدثت معهم زاوية عربي زيادة معدل التضخم السنوي خلال شهر ديسمبر الجاري إلى حوالي 6%.

وهذا بعد ان تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 5.6% خلال نوفمبر الماضي مقابل 6.3% في أكتوبر، مع انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم.

وتوقع محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس زيادة بسيطة في معدل التضخم السنوي خلال شهر ديسمبر الجاري إلى حوالي 6%، وهي نفس التوقعات الخاصة برضوى السويفي، رئيسة قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس القابضة المصرية.

"نتوقع مزيد من الاستقرار في الأسعار، وارتفاع التضخم بشكل طفيف إلى 6%"، بحسب ما قاله أبوباشا.

ويشهد العالم موجة تضخمية متأثرة بارتفاع أسعار النفط والاضطرابات التي ضربت سلاسل التوريد والشحن وحركة السفن بسبب الإجراءات المرتبطة بمواجهة فيروس كورونا.

وبحسب بيان جهاز الإحصاء الخميس فقد تراجع معدل التضخم الشهري في المدن أيضا إلى 0.1% خلال نوفمبر مقابل 1.5% في أكتوبر الماضي.

وتوقعت رضوى أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة في اجتماع الخميس المقبل "لأن التضخم لايزال في مساره المتوقع".

ولا يزال معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية في نطاق مستهدف البنك المركزي المصري عند 7% بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين، حتى نهاية 2022.

أسعار الخضروات

وقال أبوباشا عن أرقام تضخم نوفمبر السنوية "توقعاتنا كانت 5.7% في نوفمبر، والسبب الرئيسي في انخفاض التضخم هو تراجع أسعار الخضروات بعد القفزة التي حدثت في سبتمبر".

وهو ما اتفقت معه السويفي والتي قالت إن السبب وراء تراجع التضخم هو "سنة الأساس، والهدوء في أسعار الطعام والمشروبات".

وبحسب بيان الإحصاء فإن أسعار مجموعة الخضروات انخفضت بنسبة 11% في نوفمبر الماضي مقارنة مع أكتوبر من نفس العام، والفاكهة 5.1%، واللحوم والدواجن 3.4%. وعلى أساس سنوي انخفضت أيضا أسعار الخضروات بنسبة 12.6% في نوفمبر الماضي مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.

وفي المقابل ارتفعت أسعار الزيوت 13.7%، والحبوب والخبز 3.2%، والسكر والأغذية السكرية 2%، وذلك على أساس شهري، بحسب البيان. وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار الزيوت 34.7%، واللحوم والدواجن 15.8%، والفاكهة 15.7%، والحبوب والخبز 7.8%، والسكر والأغذية السكرية 3.5%.



(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

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