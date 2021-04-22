وقع صندوق التنمية السياحي السعودي، يوم الأربعاء، اتفاقية تمويل مشروع "ملتقى مدينة المعرفة" في المدينة المنورة، وذلك مع شركة مدينة المعرفة الاقتصادية، ضمن جهود المملكة لتطوير القطاع السياحي وتنويع مصادر النمو الاقتصادي بعيدًا عن النفط.

‎وصندوق التنمية السياحي هو صندوق حكومي بدأ إنشاؤه عام 2019 بهدف تمكين قطاع السياحة في السعودية وتحفيز التنمية به، بحسب موقعه الإلكتروني.

‎أما شركة مدينة المعرفة الاقتصادية فقد تأسست عام 2009، وتعمل في مجال تطوير العقارات، والأراضي المستصلحة، والأراضي الأخرى في المدن الاقتصادية أو في غيرها، بحسب ملف الشركة على البورصة السعودية.

‎فماذا نعرف عن المشروع؟

‎(بحسب وكالة الانباء السعودية وبيان من الشركة)

‎- تبلغ تكلفته 1.303 مليار ريال سعودي (نحو 347.5 مليون دولار أمريكي)، ولذا سيكون أكبر المشروعات السياحية النوعية في المدينة المنورة.

‎- يقع على بعد أقل من 6 كيلومتر عن المسجد النبوي، وسيقام المشروع على مساحة 68 ألف متر مربع، ويسهل الوصول للمشروع عبر محطة قطار الحرمين السريع الذي يربط المدينة المنورة بمكة المكرمة في غضون 55 دقيقة فقط.

‎- يستهدف المشروع تطوير الأراضي المطلة على طريق الملك عبدالعزيز بالمنطقة الشمالية بإنشاء محور حضري متعدد الاستخدامات يجمع بين التنزه والتسوق والسكن والخدمات الترفيهية.

‎- يتكون المشروع من سوق رئيسي وفندق وشقق فندقية من فئة 5 نجوم، ومتحف تفاعلي عن المدينة المنورة، وصالات ترفيهية مغلقة، وسينما ونادي صحي بالإضافة إلى منطقة بوليفارد تجارية مطلة على حديقة ومسطحات خضراء.

‎- تبلغ تكلفة المرحلة الأولى من المشروع 782 مليون ريال (208.5 مليون دولار) سيمولها صندوق التنمية السياحي وبنك الرياض، وتتضمن المرحلة السوق التجاري والفندق الذي ستشغله علامة عالمية شهيرة والبوليفارد، وتمتد فترة السداد إلى 13 سنة، ويمثل هذا التمويل 79% من تكلفة المشروع.

‎- المشروع يأتي ضمن جهود السعودية لتطوير القطاع السياحي في إطار رؤية 2030 للوصول بأعداد الزائرين والمعتمرين والحجاج إلى 30 مليون سنويا.

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير أحمد فتيحة، للتواصل (ahmed.feteha@refinitiv.com)

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