تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي في إمارة دبي، خلال يونيو الماضي مع زيادة الطلب.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي بدبي الصادر عن مؤسسة S&P Global الثلاثاء، خلال يونيو ليسجل 56.9 نقطة، مقابل 55.3 نقطة في مايو.

واقتصاد إمارة دبي، مكون مهم في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وهي واحدة من أكبر منتجي ومصدري النفط، التي تسعى لتنويع مصادر دخلها بعيدا عن الطاقة.

ولا يزال المؤشر يشير إلى تحسن الأداء فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة. وسجل المؤشر في يونيو أعلى مستوى في 10 أشهر.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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