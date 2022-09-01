تسعى الإمارات وتركيا لإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة خلال الأسابيع المقبلة، حسبما كشف وزيران من البلدين يوم الخميس.

وقال وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني الزيودي، في تغريدة على تويتر الخميس، "نسعى خلال الأسابيع المقبلة لإنجاز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا لترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية مع واحد من أهم الاقتصادات في المنطقة".

وكتب وزير التجارة التركي محمد موش، على تويتر بعد اجتماع عبر الإنترنت مع الزيودي، "ناقشنا الوضع الراهن للمفاوضات الجارية بين تركيا والإمارات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة والخطوات التي يجب اتخاذها لإبرام الاتفاق".

وتنظر الإمارات إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بوصفها أداة لجعل البلد "بوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية"، ووقعت الإمارات أولى تلك الاتفاقيات مع الهند في فبراير الماضي، وتسعى لإبرام مزيد من تلك الاتفاقيات مع مختلف الدول، بحسب موقع وزارة الاقتصاد الإماراتية.

وخلال أول 7 أشهر من العام الحالي بلغت واردات تركيا من الإمارات نحو 2.3 مليار دولار، فيما بلغت صادراتها للإمارات نحو 2.9 مليار دولار، بحسب بيانات مركز الإحصاء التركي.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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