

تراجع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر خلال شهر أغسطس للشهر الرابع على التوالي ليسجل 33.141 مليار دولار (بصورة مبدئية) مقابل 33.143 مليار دولار في يوليو، وفقا لبيان صدر عن البنك المركزي المصري يوم الأربعاء.

كان احتياطي النقد الأجنبي تراجع بـ 233 مليون دولار في يوليو الماضي، لكن تباطأت وتيرة التراجع في أغسطس بنحو 2 مليون دولار.

وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج جديد يشمل تمويل مالي في وقت يواجه اقتصادها ضغوط من بينها تراجع السيولة بالعملة الأجنبية بعد خروج الأموال الساخنة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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