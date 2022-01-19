استفادت مصر خلال السنوات الأخيرة من إقبال المستثمرين الأجانب على أدوات الدين الحكومية التي تقدم واحدة من أعلى العوائد في العالم، لكن هذا الأمر تغير مؤخرا.

فقد أظهرت أحدث بيانات البنك المركزي المصري، الصادرة الأربعاء، انخفاض جديد في استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية خلال نوفمبر الماضي مقارنة بأكتوبر الذي سبقه، بنحو 1.5 مليار دولار، لتبلغ حوالي 20.7 مليار دولار (325 مليار جنيه)، عند أدنى مستوياتها في نحو 8 أشهر.

ويأتي هذا التراجع وسط ضغوط تشديد السياسات النقدية العالمية واقتراب المركزي الأمريكي من رفع الفائدة في مارس المقبل، وهو ما يشجع المستثمرين الأجانب على تحويل جزء من أموالهم للعملة الأمريكية بعيدا عن الأسواق الناشئة الأكثر مخاطرة.

كما أن ارتفاع التضخم في مصر ومخاطر انخفاض الجنيه -الذي ظل شبه ثابت خلال الأعوام الثلاثة الماضية رغم الأوقات الصعبة في ظل جائحة كورونا- جعل الأجانب يتوخون الحذر أكثر.

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وعادة ما يطلق على الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة والسندات الحكومية "أموال ساخنة" لأنها سريعة الخروج في أوقات الأزمات أو الاضطرابات السياسية أو الاقتصادية، الداخلية والخارجية.

وقال المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وهو مؤسسة بحثية مستقلة مقرها القاهرة، في تقرير اليوم، إن "إقبال المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المصرية ارتبط بانخفاض أسعار الفائدة في الأسواق الأكثر استقرار، وهو الوضع الذي بدأ يتغير حاليا".

وأضاف المركز أن "ارتفاع عدم اليقين بشأن التعافي العالمي والموجات التضخمية أدى إلى قيام العديد من الأسواق الأكثر استقرارا برفع معدلات الفائدة، ومن ثم استعادة الاستثمارات إليها وتوقعات بانخفاضها على مستوى الدول النامية ومنها مصر".

تراجع الأصول الأجنبية

وقد حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير يوم الخميس الماضي من استمرار تراجع الأصول الأجنبية في البنوك المصرية، واتساع الفجوة بين ما تمتلكه من عملات صعبة والالتزامات الخارجية عليها بهذه العملات.

وبحسب تقرير فيتش فإن صافي الالتزامات بالعملة الصعبة في البنوك المصرية بلغ نحو 112 مليار جنيه (7 مليارات دولار)، بنهاية نوفمبر من العام الماضي، مقابل صافي أصول أجنبية بقيمة 107 مليار جنيه في نهاية فبراير 2021.

وأرجعت فيتش هذا الانخفاض في الأصول الأجنبية بالبنوك إلى سحب المركزي بعض ودائعه بالعملة الصعبة لسداد بعض الديون، وشح النقد الأجنبي.

وأشارت فيتش إلى أن البنوك المصرية قد تواجه ضغوط مع ارتفاع أسعار الفائدة في أمريكا وزيادة معدلات التضخم التي قد تدفع المستثمرين الأجانب بعيدا عن الأسواق الناشئة.

وكانت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية شهدت انخفاض حاد في أعقاب انتشار فيروس كورونا لتصل إلى حوالي 7 مليار دولار فقط في أبريل 2020، قبل أن تعاود الصعود وتصل إلى ذروتها في سبتمبر 2021 بقيمة 34 مليار دولار، قبل أن تتراجع مرة أخرى إلى 32 مليار دولار في أكتوبر 2021، بحسب تقرير فيتش.

وقال رئيس أحد البنوك الخاصة الكبيرة في مصر، لزاوية عربي، رفض ذكر اسمه، إن أساس استقرار الأصول الأجنبية هو البنك المركزي الذي لا يزال يتمتع باحتياطي نقدي مرتفع من العملات الأجنبية، وليس البنوك. وأضاف أن "هذا الأمر رأيناه قبل ذلك، ويمكننا التعامل معه".

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى المركزي المصري ل 40.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 37 مليار دولار في نهاية يونيو 2020.

وقد نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية، عن مصدر مسؤول في البنك المركزي، أمس، أن الأجانب ضخوا حوالي 970 مليون دولار في أدوات الدين خلال أول أسبوعين من العام الجاري، واعتبر ذلك "عودة قوية للأجانب".

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

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