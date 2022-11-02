تحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي في السعودية بشكل قوي خلال شهر أكتوبر الماضي، بدعم قوة الطلب وتدفق الأعمال الجديدة والارتفاع الحاد في النشاط التجاري وتراجع الضغوط التضخمية.

وقفز مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال شهر أكتوبر، ليسجل 57.2 نقطة مقابل 56.6 نقطة في سبتمبر.

وصدر المؤشر الذي نشرته مؤسسة S&P Global يوم الأربعاء عن بنك الرياض السعودي، تحت اسم مؤشر بنك الرياض السعودي لمدراء المشتريات.

وأرجع نايف الغيث كبير الاقتصاديين في البنك، ارتفاع النشاط التجاري والطلبات الجديدة إلى ارتفاع طلبات العملاء بمعدل قوي، بدعم من تراجع الأسعار وارتفاع تكاليف الإنتاج بأبطأ وتيرة منذ فبراير ما أدى لزيادة متواضعة في أسعار البيع.

وانخفضت حدة ضغوط التضخم في أكتوبر بشكل ملحوظ، وسجلت الشركات ابطأ ارتفاع في تكاليف الإنتاج في 8 أشهر.

وأشار نمو الإنتاج والطلبات الجديدة لتوسعات قوية في النشاط التجاري والمبيعات في بداية الربع الرابع من العام.

وبحسب التقرير، جاء نمو المبيعات بدعم من زيادة طلبات التصدير الجديدة باعلى معدل لها في عام تقريبا.

وخلال أكتوبر رفعت الشركات مشتريات مستلزمات الإنتاج بما يسمح لها بزيادة مخزونها، إضافة لزيادة طفيفة في التوظيف.

وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية، تتوقع الشركات استمرار قوة الأعمال، وقفزت توقعات الإنتاج خلال ال 12 شهر المقبلة لأعلى مستوى منذ يناير 2021.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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