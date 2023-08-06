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تحسن نمو القطاع الخاص غير النفطي في قطر خلال شهر يوليو الماضي مع ارتفاع مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة.

وسجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي بقطر، والصادر عن مركز قطر للمال ومؤسسة S&P Global يوم الأحد، 54 نقطة في يوليو مرتفعا بشكل طفيف من 53.8 نقطة في شهر يونيو.

ولا يزال المؤشر يشير إلى نمو النشاط التجاري في الدولة الخليجية، فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة.

التفاصيل

شهدت الطلبات الجديدة لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر ارتفاع كبير خلال شهر يوليو الماضي، وكان معدل نمو الطلبات من بين أسرع المعدلات التي سُجلت خلال السنة الماضية.

وواصل مؤشر الإنتاج نموه الشهري المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات، باستثناء التراجع المسجل في يناير 2023 بعد اختتام بطولة كأس العالم "قطر 2022".

وتراجعت ضغوط التضخم المتعلقة بالأسعار في يوليو، حيث انخفض مؤشر إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج منذ يونيو 2023. وارتفعت مخزونات مستلزمات الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي بدرجة طفيفة خلال يوليو.

وقال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تقرير مؤشر مديري المشتريات الأحد، إن الضغوط الطفيفة على تكاليف مستلزمات الإنتاج في يوليو ساعدت "الشركات القطرية في تخفيض أسعار سلعها وخدماتها للشهر الثالث عشر على التوالي".

وارتفع التوظيف في شركات القطاع الخاص خلال يوليو، بمعدل هو الأسرع منذ يوليو 2022، وجاءت هذه الزيادة في التوظيف بهدف تقليص أعباء العمل والأعمال غير المنجزة.

وظلت توقعات شركات القطاع الخاص غير النفطي بقطر للاثني عشر شهر المقبلة إيجابية، في ظل ارتفاع متوقع في حجم الأعمال مرتبط بتطبيق استراتيجيات مبيعات جديدة وتعيين موظفين جدد وتعزيز النشاط في قطاع السياحة وطرح منتجات جديدة.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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