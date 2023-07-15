تباطأ معدل التضخم السنوي في قطر خلال شهر يونيو الماضي إلى 2.49% مقابل 2.61% في مايو، وفق بيانات نقلتها وكالة الأنباء القطرية، السبت.

وعلى مدى شهور، سعت البنوك المركزية حول العالم لرفع أسعار الفائدة، لخفض التضخم المرتفع نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التي دفعت أسعار السلع والخدمات للزيادة قبل أكثر من عام.

ويعود ارتفاع معدل التضخم السنوي في قطر خلال يونيو، إلى زيادة أسعار مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 5.88%، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 5.58%، ومجموعة التعليم بنسبة 4.06%.

وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم في يونيو 0.1% من 0.22% في مايو، بحسب البيان.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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