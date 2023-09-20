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تباطأ معدل التضخم في قطر على أساس سنوي خلال شهر أغسطس الماضي حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يقيس مستويات التضخم، 2.38% مقابل 3.11% في يوليو، وفق بيان صدر عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري الأربعاء.

وانخفض المؤشر 0.58% على أساس شهري.

وجاء الانخفاض الشهري مدفوعا بانخفاض في مجموعات: الترفيه والثقافة بنسبة 3.37%، النقل بنسبة 1.65%، الملابس والأحذية بنسبة 0.99%، السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.79%، والمطاعم والفنادق بنسبة 0.13%.

بينما - وعلى أساس شهري أيضا - ارتفعت وتيرة زيادة أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 1.46%، التعليم بنسبة 1.62%، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.11%.​

أما على أساس سنوي، جاء الارتفاع بسبب زيادات في الاتصالات بنسبة 15.85%، الترفيه والثقافة بنسبة 7.91%، التعليم بنسبة 5.70%، الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.33%، النقل بنسبة 1.85%، السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.03%، الغذاء والمشروبات بنسبة 0.84%، والصحة بنسبة 0.33%.

بينما انخفضت وتيرة زيادة الأسعار على أساس سنوي للمطاعم والفنادق بنسبة 4.59%، والملابس والأحذية بنسبة 1.73%.

وسعت البنوك المركزية حول العالم، على مدى شهور، لرفع أسعار الفائدة، لخفض التضخم المرتفع نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التي دفعت أسعار السلع والخدمات للزيادة قبل أكثر من عام.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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