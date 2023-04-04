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تباطأ أداء القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال شهر مارس الماضي، لكن رغم ذلك ظلت النظرة المستقبلية بشأن النشاط الاقتصادي متفائلة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي للسعودية، الصادر عن مؤسسة S&P Global يوم الثلاثاء خلال شهر مارس ليسجل 58.7 نقطة، مقابل 59.8 نقطة في فبراير.

ولا يزال المؤشر يشير إلى تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة.

وتسعى السعودية، وهي واحدة من أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم، لتنويع اقتصادها وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات، فيما أطلق ولي العهد محمد بن سلمان مشروع نيوم وهي مدينة تحت الانشاء بالبحر الأحمر يستهدف أن تكون منطقة جذب سياحي.

وتبني السعودية مركز مالي في العاصمة الرياض، يتوقع أن يكون وجهة الشركات، بعدما قالت حكومة المملكة إنها ستوقف التعامل مع الشركات الأجنبية التي يقع مقرها الإقليمي خارج السعودية بداية من 2024.

وقال نايف الغيث، رئيس الباحثين الاقتصاديين في بنك الرياض، في التقرير: "لا تزال ظروف الأعمال إيجابية بشكل قوي في نهاية الربع الأول من عام 2023، حيث ساعد تحسن ظروف السوق وزيادة الإنفاق التنموي على تعزيز الطلب في القطاع الخاص غير المنتج للنفط".

الأعمال الجديدة والطلب

سجلت الشركات ارتفاع حاد في الأعمال

الجديدة خلال شهر مارس، حيث ساعد تحسن ظروف السوق وزيادة الإنفاق على التنمية في تعزيز الطلب، بحسب التقرير.

بينما انخفض معدل نمو الطلبات الجديدة الإجمالية منذ شهر فبراير، لكنه ظل ثاني أسرع معدل في عام ونصف.

وقالت بعض الشركات إن الزيادة "المعتدلة نسبيا" في أسعار الإنتاج ساعدت على نمو المبيعات، في حين ارتفعت الطلبات من العملاء الأجانب مرة أخرى.

ويرى الغيث أن"من أهم النقاط في تقرير هذا الشهر هو انتعاش الصادرات،

حيث واصلت الشركات غير المنتجة للنفط تسجيل تحسن قوي في الطلب من العملاء الأجانب".

وأرجع الغيث نمو الطلب الأجنبي لسببين: "أولا، أن التحسن في المشهد

الصناعي قد خلق أرضية إيجابية للمنتجين لتنويع خطوط إنتاجهم

والمنافسة في الأسواق الخارجية وزيادة حصتهم في السوق. ثانيا، أدى الانخفاض الأخير في قيمة الدولار الأمريكي إلى جعل هذه السلع ميسورة التكلفة ومتاحة لعدد من الاقتصادات التي تضررت بالتضخم".

المبيعات والتوظيف

ساعد استمرار زيادة الأعمال الجديدة على تحقيق زيادة ملحوظة في مستويات الإنتاج لكنها ارتفعت بأقل من مستوى فبراير القياسي.

وأشار التقرير إلى تحسن ملحوظ في ظروف التشغيل، وكان من بين أقوى معدلات التحسن منذ بدايات 2015، وجاء ارتفاع معدل التوظيف في مارس بين الأسرع في 5 سنوات.

وارتفعت مستويات المخزون لدى الشركات في مارس بأعلى معدل لها منذ شهر أغسطس 2022 ما أدى لزيادة حادة في نشاط شراء مستلزمات الإنتاج.

وواجهت الشركات خلال مارس ارتفاع تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر مدفوعا بارتفاع تكاليف المواد الخام وأجور الموظفين.

وانخفضت وتيرة زيادة المبيعات إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل عام 2022، فيما تراجعت الشركات عن رفع الأسعار بسبب المنافسة القوية في السوق، حتى أن بعض الشركات لجأت لخفض أسعارها.

وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية، لم تتغير درجة التفاؤل عن فبراير، وظلت الشركات غير المنتجة للنفط واثقة من ارتفاع النشاط خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. وكانت درجة التفاؤل أقوى من الاتجاه الملحوظ خلال السنوات الثلاث الماضية، حسب التقرير.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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