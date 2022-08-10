عادت البنوك اللبنانية للعمل يوم الأربعاء، وفقا لما قالته مصادر مصرفية لزاوية عربي، بعد إضراب استمر ليوم واحد.

وكانت جميعة مصارف لبنان قالت يوم الأحد إن يوم الأربعاء سيكون يوم عمل عادي، بعدما كانت أعلنت، في بيان عبر موقعها يوم الجمعة، دخول البنوك العاملة بالبلاد في إضراب مفتوح بدءا من الاثنين 8 أغسطس.

وأرجعت الجمعية قرار الإضراب إلى عدم قدرتها على تحمل "المواقف المضرّة والشعبوية على حسابها وحساب الاقتصاد"، وقالت إنها لا تتفهم التصرفات ضد القطاع المصرفي لاسيما توقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي بسبب ورود شكوى جزائية بحقّه.

وكانت البنوك عطلة رسمية يوم الثلاثاء في لبنان.





(إعداد: فريق التحرير، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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