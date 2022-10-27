نقلت وكالة بلومبرغ الأمريكية، يوم الخميس، عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) يستكشف خطط لتقليص حصصه في بعض الشركات الكبرى في المملكة المدرجة في السوق، كما يدرس إدراج المزيد من الأصول.

ووفقا للمصادر، يسعى صندوق الاستثمارات العامة لجمع مليارات الدولارات لتوجيهها نحو استثمارات جديدة، حيث أجرى مؤخرا محادثات غير رسمية مع بنوك استثمار بخصوص تقليص حصصه في العديد من الشركات.

وقالت المصادر إن الصندوق لم ينته من تفاصيل مبيعات معينة وقد ينتظر حتى العام المقبل قبل تنفيذ المعاملات. كما يدرس الصندوق أيضا خطط لإدراج المزيد من الأصول المملوكة للدولة، وفق أحد المصادر.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصص في عدة شركات في مختلف القطاعات بالسعودية منها شركة "أكوا باور" للكهرباء، وشركة البورصة السعودية "مجموعة تداول السعودية القابضة"، وفقا للوكالة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبدالغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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