تتنافس مصر والسنغال مساء يوم الأحد في نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون، في مواجهة منتظرة بين المنتخبين الذين يضمان مجموعة من أغلى لاعبي العالم.

المنافسة ليست فقط على مستوى تحقيق اللقب الأفريقي، ولكنها أيضا منافسة بين اثنين من أهم لاعبي فريق ليفربول الإنجليزي، وهما النجم المصري محمد صلاح، ونجم أسود التيرانجا ساديو ماني.

يميل تاريخ المواجهات بين المنتخبين لصالح مصر، حيث سبق أن لعبا 13 مبارة في أمم أفريقيا وتصفيات كأس العام وأخرى ودية، فاز الفراعنة في 7 مرات، والسنغال 4 مرات، وتعادلا في مبارتين.

لكن على مستوى القيمة السوقية للمنتخبين فإن الفارق يميل بقوة للمنتخب السنغالي، الذي تبلغ قيمته الإجمالية نحو 343 مليون يورو (393 مليون دولار)، بحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في رصد القيم السوقية للاعبين والأندية والمنتخبات.

وتبلغ القيمة السوقية للمنتخب المصري حوالي 161 مليون يورو (184 مليون دولار)، لكنه يمتلك أغلى لاعب في هذه المبارة وهو محمد صلاح قائد الفراعنة بقيمة سوقية 100 مليون يورو (114 مليون دولار).

أما ساديو ماني فهو أغلى لاعب في منتخب السنغال بقيمة 80 مليون يورو، ثم يليه كاليدو كوليبالي لاعب فريق نابولي بـ 45 مليون يورو، وإدورد ميندي حارس مرمى المنتخب وفريق تشيلسي الإنجليزي 32 مليون يورو، وإسماعيلا سار لاعب فريق وتفورد الانجليزي 27 مليون يورو، وعبده ديالو لاعب باريس سان جيرمان 25 مليون يورو.

وفي المنتخب المصري، فإن أغلى اللاعبين، بعد صلاح، هو محمود تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي بـ 10 مليون يورو، ثم محمد النني لاعب أرسنال 9 مليون يورو، ومصطفى محمد لاعب جلاتا سراي التركي 5.5 مليون يورو، وعمر مرموش لاعب نادي شتوتجارت الألماني 4.5 مليون يورو، وأحمد حجازي لاعب نادي الاتحاد السعودي 4 مليون يورو.

وسيكون في حراسة مرمى منتخب مصر مساء اليوم، حارس مرمى نادي الزمالك محمد أبوجبل "جباسكي"، الذي تبلغ قيمته السوقية 1.2 مليون يورو، وساهم بشكل أساسي في صعود منتخب بلاده للمبارة النهائية بعد أدائه المميز في ركلات الترجيح في مبارتي كوت ديفوار والكاميرون، وهو الحارس البديل لمحمد الشناوي، الذي تبلغ قيمته السوقية 3 مليون يورو، وتعرض لإصابة منعته عن استكمال مبارة كوت ديفوار.

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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