تحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال شهر يوليو بعد أن نمت الأعمال الجديدة.

وسجل مؤشر مديري المشتريات للإمارات الصادر يوم الأربعاء عن مؤسسة S&P global في يوليو 55.4 نقطة مقابل 54.8 نقطة في يونيو.

وقال تقرير المؤسسة، إن الشركات في يوليو، زادت من إنتاجها ومن شراء مستلزمات الإنتاج كما رفعت عدد موظفيها نظرا لتحسن ظروف الطلب ونمو الأعمال الجديدة الذي أدى إلى زيادة في إنتاج الشركات.

وقال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في S&P Global Market Intelligence إن الشركات الإماراتية غير المنتجة للنفط بدأت الربع الثالث بداية قوية لافتا إلى أن التضخم هو التحدي الأكبر أمامها.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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