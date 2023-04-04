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شهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر مزيد من الانكماش خلال شهر مارس الماضي، مدفوعا بالانخفاض الحاد في النشاط وحجم الأعمال الجديدة مع استمرار الضغوط التضخمية.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي لمصر، الصادر عن مؤسسة S&P Global يوم الثلاثاء خلال شهر مارس ليسجل46.7 نقطة، مقابل 46.9 نقطة في فبراير.

ولا يزال المؤشر يشير إلى انكماش أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، تحت المستوى المحايد عند 50 نقطة.

وتواجه مصر عدة تحديات منذ الحرب الروسية الأوكرانية التي دفعت معدل التضخم لمستويات قياسية خلال الأشهر الماضية في ظل ارتفاع الدولار وانخفاض قيمة الجنيه، في الدولة المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد.

وفي ديسمبر الماضي، وقعت مصر - التي تعاني أيضا من ديون خارجية متفاقمة - اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار وحصلت بموجبه على الشريحة الأولى البالغة نحو 347 مليون دولار، فيما تترقب المراجعة الأولى لبرنامجها الاقتصادي للحصول على الشريحة الثانية والتي يتوقع أن تكون بنفس القيمة.

ووفقا للتقرير أدت قيود التضخم والتوريد إلى استمرار ضعف معدلات الطلب، فيما أدى تقلب سعر الصرف إلى تفاقم الزيادات الحادة في التكاليف وأسعار الإنتاج.

وقال ديفد أوين، كبير الباحثين الاقتصاديين في التقرير، "واصل مؤشر مدراء المشتريات في مصر الإشارة إلى رياح معاكسة من عدة مصادر على اقتصاد القطاع الخاص في شهر مارس، ليختتم الربع الأول من عام 2023 بأداءه السيء، حيث ظل الطلب محدودا بسبب ارتفاع التضخم وضعف العملة وقيود الاستيراد... مدفوعا بالانخفاض الحاد في النشاط وحجم الأعمال الجديدة".

ورغم إعلان البنك المركزي المصري في ديسمبر الماضي إلغاء إلزامية العمل بإجراء يجعل عملية الاستيراد أصعب، لا يزال المستوردون يعانون من صعوبة توفير الدولار، في وقت تعتمد غالبية الصناعات على استيراد المواد الخام الأولية.

ماذا قال التقرير؟

ونتيجة هذه الضغوط، انخفضت الطلبات الجديدة بشكل حاد في مارس، وارتفع معدل الانخفاض بشكل طفيف، كما انخفضت مبيعات الصادرات بشكل طفيف.

وكذلك انخفضت مستويات الإنتاج بشكل ملحوظ لكن معدل انكماش الإنتاج تباطأ وسجل أضعف مستوى في 5 أشهر.

وشهدت قطاعات التصنيع، الانشاءات، وتجارة الجملة والتجزئة مزيد من الانخفاضات الحادة في الإنتاج والطلبات الجديدة في مارس.

فيما ارتفع نشاط قطاع الخدمات لأول مرة منذ أغسطس 2021 مع زيادة متجددة في المبيعات.

السحب من المخزون

وساهمت القيود على الاستيراد وضعف الطلب من العملاء، في انخفاض نشاط الشراء بشكل حاد خلال مارس، لكن الانخفاض كان الأضعف منذ أكتوبر الماضي، بحسب التقرير.

ومع انخفاض الشراء، لجأت بعض الشركات للسحب من المخزون لتلبية الطلبات الجديدة، مما أدى إلى انكماش متواضع في مخزون مستلزمات الإنتاج.

وبحسب التقرير، ظلت الضغوط التضخمية في الاقتصاد غير المنتج للنفط حادة في شهر مارس، حيث سجل ما يقرب من ثلث الشركات المشاركة ارتفاع في التكاليف منذ شهر فبراير.

وارتفعت تكاليف التوظيف، ولكن بأقل مستوى في ثلاثة أشهر.

ووفقا للتقرير، تراجعت وتيرة التضخم إلى أدنى مستوى لها في 5 أشهر خلال شهر مارس وكانت أضعف بكثير من ضغوط تكلفة مستلزمات الإنتاج الإجمالية.

وربطت الشركات ارتفاع الأسعار بشكل أساسي بانخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، ما أدى لزيادة أسعار الواردات.

وفقد الجنيه المصري نحو نصف قيمته منذ الحرب الروسية الأوكرانية، مع سماح المركزي المصري بخفض سعر العملة أكثر من مرة، في وقت يصعب فيه توفير الدولارات.

وبحسب أوين "يوضح الارتفاع الحاد في التضخم إلى 31.9% في شهر فبراير - وهو أعلى مستوى في خمس سنوات ونصف - أزمة تكلفة المعيشة المخيفة التي تؤثر على البلاد في الوقت الحالي، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى الانخفاض الملحوظ في قيمة الجنيه المصري خلال الأشهر الأخيرة".

تحفيز الطلب

ومع ارتفاع أسعار الإنتاج، لجأت بعض الشركات لتمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء. فيما قالت شركات إنها سعت للحفاظ على استقرار الأسعار أو حتى خفضها في محاولة لتعزيز الطلب.

وبحسب التقرير، ظلت توقعات الإنتاج المستقبلي من بين أضعف التوقعات المسجلة على الإطلاق.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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