

أدى تسارع ارتفاع الإنتاج والطلبات الجديدة، لتحسن قوي في أداء القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات خلال شهر أكتوبر الماضي، ما دفع معدلات التوظيف لأقوى نمو لها منذ يوليو 2016.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، الصادر عن مؤسسة S&P Global الخميس، ليسجل 56.6 نقطة في أكتوبر من 56.1 نقطة في سبتمبر الماضي.

وجاءت قراءة أكتوبر قريبة من أعلى المستويات في أكثر من 3 سنوات التي سٌجلت في أغسطس وبلغت 56.7 نقطة، وفقا للتقرير.

وبحسب ما قاله ديفيد أوين الباحث الاقتصادي في التقرير، استمر القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات في النمو بوتيرة قوية في بداية الربع الرابع "وكان هذا الانتعاش مدفوعا بالتوسعات الحادة في النشاط التجاري والطلبات الجديدة".

ووفقا للتقرير، تسارع معدل نمو النشاط التجاري خلال أكتوبر وسجل ثاني أسرع قراءة منذ يوليو 2019 بعد أغسطس 2022.

وفيما يتعلق بالمبيعات، يشير التقرير إلى أن العملاء الجدد وانخفاض الأسعار وتحسن الخدمات، ساهمت في زيادة المبيعات، رغم أن الصادرات شهدت أبطأ زيادة منذ بداية العام.

واستفادت الشركات من انخفاض بعض بنود التكاليف مثل الوقود، والتي أبقت التضخم في مستوى معتدل، فيما خفضت بعض الشركات أسعار الإنتاج مرة أخرى في أكتوبر لتحسين التنافسية والمبيعات.

وخلال أكتوبر، رفعت الشركات من مشترياتها بشكل حاد في محاولة لزيادة المخزون، لكن ثقتها في الإنتاج المستقبلي تراجع مع بداية الربع الأخير من العام.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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