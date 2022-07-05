انتعش أداء القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال شهر يونيو الماضي، وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن S&P Global يوم الثلاثاء، إلى 57 نقطة مقابل 55.7 نقطة في مايو الماضي، وهي القراءة الأعلى منذ أكتوبر 2021.

استفاد القطاع، وفقا للتقرير، من التحسن القوي في ظروف الأعمال على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، في يونيو، حيث ارتفع حجم الأعمال الجديدة بأعلى معدل خلال 8 أشهر، رغم وجود ضغوط تكلفة متزايدة دفعت الشركات لرفع الأسعار.

تسارع معدل تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى في 22 شهر مع استمرار زيادة أسعار الوقود والمواد الخام، حسب التقرير.

لكن رغم ارتفاع التكلفة، فإن تفاؤل الشركات مع النظرة المستقبلية الإيجابية، وبالإضافة لزيادة قوية في الإنتاج، أدى إلى زيادة التوظيف ومخزون السلع التي تواجه نقصا في الإمدادات، وفقا للتقرير.

وقال ديفد أوين الباحث الاقتصادي في S&P إن المؤشر يعكس استمرار الاقتصاد غير المنتج للنفط في اكتساب المزيد من القوة، مشيرا إلى أن ارتفاع مستويات الأعمال شجع الشركات على توسيع إنتاجها بشكل حاد وإجراء عمليات شراء أكبر لمستلزمات الإنتاج، رغم تسارع ضغوط التكلفة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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