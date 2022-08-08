ارتفع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 8.2% خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021، بحسب بيانات المعهد الوطني للاحصاء التونسي الصادرة يوم الجمعة.

وارجع المعهد ارتفاع التضخم السنوي إلى تسارع معدل ارتفاع أسعار مجموعات الغذاء، والأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية، وخدمات الترفيه والثقافة.



وعلى أساس شهري ارتفع التضخم 1% خلال يوليو مقارنة بشهر يونيو السابق له.

(إعداد: أماني رضوان، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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