تقلص عجز الميزان التجاري لمصر خلال شهر مارس 2023 على أساس سنوي بنحو 51%، وفقا لبيانات صدرت يوم الخميس عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

وبلغ عجز الميزان التجاري 1.96 مليار دولار في مارس الماضي، مقابل عجز بقيمة 3.98 مليار دولار في نفس الشهر من 2022.

وتعاني مصر من أزمة لتوفير موارد دولارية منذ الحرب الروسية الأوكرانية التي زادت من الضغوط لتوفير الالتزامات الرئيسية للدولة المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد.

وتترقب مصر المراجعة الأولى للتسهيل الائتماني الممنوح لها من قبل صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار.

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 41% إلى 5.71 مليار دولار في مارس مقابل 9.61 مليار دولار في مارس 2022. ويعود ذلك بالأساس إلى انخفاض قيمة واردات المواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 65.2% والقمح بنسبة 41.9 %.

وانخفضت قيمة الصادرات بنسبة 34% في مارس على أساس سنوي إلى 3.75 مليار دولار من 5.72 مليار دولار في مارس من العام الماضي.

وأرجع الجهاز ذلك إلى انخفاض قيمـة صادرات بعض السلع كالغاز الطبيعي المسال بنسبة 67.9%، والأسمدة بنسبة 54% والبترول الخام بنسبة 50.5%، وفق البيانات.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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