وافق مجلس صندوق النقد الدولي على صرف شريحة بـ 700 مليون دولار لباكستان بعد استكمال المراجعة الأولى لاتفاق قرض بين الصندوق والحكومة الباكستانية، بحسب بيان على موقع الصندوق.

وتوصلت باكستان في يوليو الماضي لاتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار لمدة 9 شهور فيما يعاني البلد - من تآكل الاحتياطيات الأجنبية وارتفاع التضخم وسط تقلبات سياسية منذ الإطاحة برئيس الوزراء السابق والخاضع للمحاكمة حاليا عمران خان في 2022.

ونقل البيان تصريحات لنائبة المدير العام للصندوق أنطوانيت مونسيو ساييه قالت فيها إن باكستان أحرزت "تقدم كبير" في تحقيق استقرار اقتصادي بعد صدمات كبيرة.

وخلال ديسمبر، ارتفع معدل التضخم السنوي في باكستان إلى 29.7% من 29.2% في نوفمبر الماضي.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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