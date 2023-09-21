ثبت بنك انجلترا المركزي سعر الفائدة يوم الخميس عند 5.25%، وفقا لبيان عبر موقعه الرسمي٬ على عكس التوقعات.

وكان الفيدرالي الأمريكي، أبقى يوم الأربعاء، على أسعار الفائدة بدون تغيير ليوافق التوقعات في قرار أٌتخذ بالإجماع وتبعه بعض البنوك الخليجية.

وتشهد عدة دول ارتفاع معدل التضخم منذ الحرب الروسية الأوكرانية، فيما ترفع بنوك مركزية أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم المتسارع.

لكن، في بريطانيا تباطأ معدل التضخم السنوي إلى 6.7% في شهر أغسطس من 6.8% في يوليو، وفق بيانات نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا