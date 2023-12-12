أبقى البنك المركزي الباكستاني أسعار الفائدة عند 22% من دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الثلاثاء، حسب بيان على موقعه الرسمي.

وتوصلت باكستان - التي تعاني من تآكل الاحتياطيات الأجنبية وارتفاع التضخم وسط تقلبات سياسية منذ الإطاحة برئيس الوزراء السابق والخاضع للمحاكمة حاليا عمران خان في 2022- لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تمويل بـ 3 مليار دولار لمدة 9 شهور في يوليو الماضي، بعدما تلقت وديعتين من السعودية والإمارات.

وتوقع البنك المركزي، أن من شأن إجراء المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي، أن "يفتح الباب للتدفقات المالية وتحسين احتياطيات البنك المركزي الباكستاني من العملات الأجنبية".

وخلال نوفمبر، ارتفع معدل التضخم السنوي في باكستان إلى 29.23% مقابل 26.9% في أكتوبر الماضي، وفق بيانات مكتب الإحصاءات الباكستاني.

ويرى المركزي أن موقف السياسة النقدية الحالي مناسب لتحقيق هدف التضخم البالغ بين 5 إلى 7% بحلول نهاية السنة المالية 2025.

وأشار بيان المركزي، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (يوليو – سبتمبر ) نما بنسبة 2.1% على أساس سنوي مقارنة بنمو 1% في نفس الربع من السنة المالية الماضية، بفضل انتعاش قطاع الزراعة.

وتبدأ السنة المالية في باكستان في شهر يوليو من كل عام وتنتهي في يونيو من العام المقبل.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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