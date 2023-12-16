قالت إستر بيريز رويز، الممثلة المقيمة لصندوق النقد الدولي في باكستان لرويترز يوم الجمعة، إن صندوق النقد ليس لديه خطط حاليا، لمطالبة باكستان بزيادة الضرائب على الرواتب والإيرادات التجارية.

وتسعى باكستان التي تعاني من ارتفاع التضخم وتآكل الاحتياطيات، للتخفيف من حدة أزمة اقتصادية بعد أن توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تمويل بـ 3 مليار دولار لمدة 9 شهور في يوليو الماضي، بعدما تلقت وديعتين من السعودية والإمارات.

وخلال نوفمبر، ارتفع معدل التضخم السنوي في باكستان إلى 29.23% مقابل 26.9% في أكتوبر الماضي.

تأتي تصريحات ممثلة الصندوق، لنفي تقارير إعلامية تحدثت عن مطالبة الصندوق لباكستان خفض عدد الشرائح الضريبية للموظفين وطبقة رجال الأعمال مما يزيد من فرض الضرائب.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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