خفضت حكومة باكستان أسعار المحروقات المستخدمة في تشغيل السيارات والدراجات البخارية بداية من يوم السبت 16 ديسمبر، وفق ما أعلنته وزارة المالية الباكستانية عبر حسابها على إكس (تويتر سابقا).

وتسعى باكستان التي تعاني من ارتفاع التضخم وتآكل للاحتياطيات، للتخفيف من حدة أزمة اقتصادية بعد أن توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تمويل بـ 3 مليار دولار لمدة 9 شهور في يوليو الماضي، بعدما تلقت وديعتين من السعودية والإمارات.

وتراجع الحكومة أسعار المنتجات البترولية بما فيها البنزين والديزل والكيروسين، كل أسبوعين ويتم تعديلها وفقا لأسعار النفط العالمية وسعر صرف الروبية، وفق صحف محلية.

يستخدم البنزين في الغالب في الدراجات النارية والسيارات كبديل للغاز الطبيعي، فيما يستخدم الديزل في قطاعي الزراعة والنقل، وقد يساعد هذا الانخفاض في الأسعار في تخفيف التضخم إلى حد ما.

أما الكيروسين فيشيع استخدامه في المواقد، ويزداد استهلاكه بشكل كبير خلال فصل الشتاء خاصة في المناطق النائية.

ووفقا للأسعار التي نشرتها وزارة المالية الباكستانية، ستصبح أسعار الوقود كالتالي:

-سعر البنزين: 267.34 روبية للتر بتراجع 14 روبية.

- سعر الديزل: 276.21 روبية للتر بتراجع 13.5 روبية.

-سعر الكيروسين: 191.02 روبية للتر، بتراجع 10.14 روبية.

-سعر الديزل الخفيف: 164.64 روبية للتر، بتراجع 11.29 روبية.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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