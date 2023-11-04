وقع البنك المركزي الباكستاني، مذكرة تفاهم مع صندوق النقد العربي لتسهيل تحويل المدفوعات بين الدول العربية وباكستان، وفقا بيان من الصندوق عبر موقعه يوم السبت.

وتسعى باكستان - التي تعاني من تراجع كبير في الاحتياطي الأجنبي وعجز مالي وتأثيرات كبيرة للفيضانات - لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع المنطقة العربية، في إطار خطتها لتحسين أوضاع الاقتصاد مستفيدة من دعم مالي خليجي من خلال ودائع إماراتية وسعودية.

وصندوق النقد العربي، تأسس عام 1976 كمؤسسة مالية عربية إقليمية يضم 22 عضو من الدول العربية ومن بين أهدافه تسوية المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء بما يعزز حركة المبادلات التجارية، وفق موقعه الرسمي.

وتأتي مذكرة التفاهم لإنشاء إطار للتعاون بين منصة "بنى" للمدفوعات - وهي نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي - و"راست" نظام الدفع الفوري في باكستان.

وتستهدف المنصتان بنى وراست، من خلال مذكرة التفاهم، ربط خدمات الدفع الفوري الخاصة بهما لتسهيل تحويل المدفوعات.

ووفق ما نقل البيان عن جميل أحمد، محافظ البنك المركزي الباكستاني، سيسهل التعاون زيادة التحويلات المالية من خلال القنوات الرسمية لنحو 5 مليون باكستاني مقيم بالدول العربية تشكل تحويلاتهم ما نسبته 55% من إجمالي التحويلات الواردة إلى باكستان.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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