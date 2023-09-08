ترغب الصين في توسيع مجالات التعاون مع عملاق النفط السعودي أرامكو، وفقا لتصريحات السفير الصيني في المملكة.

وحسب بيان للسفارة الصينية في السعودية نقلته رويترز الجمعة، فإن السفير الصيني تشين وي تشينغ، قال هذه التصريحات خلال لقاء مع الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر يوم الخميس، بمقر الشركة.

يأتي هذا في وقت تتنامى العلاقات الصينية السعودية، مع حضور متصاعد لبكين في منطقة الشرق الأوسط حيث تمكنت من التوسط في اتفاق لإعادة العلاقات بين السعودية وإيران وُقع مارس الماضي.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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