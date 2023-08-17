سجلت أصول لبنان السائلة بالعملة الأجنبية 8.573 مليار دولار، فيما تبلغ التزامات الدولة الخارجية 1.27 مليار دولار والتي سوف تسدد من السيولة المتاحة بالعملة الأجنبية وقت استحقاقها، بحسب بيان من البنك المركزي اللبناني الخميس.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة أثرت بشكل كبير على معظم القطاعات الاقتصادية والوضع المالي للدولة.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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