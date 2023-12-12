وقع الأردن والولايات المتحدة، اتفاقية المنحة الأمريكية السنوية الاعتيادية لدعم الموازنة الأردنية بقيمة 845.1 مليون دولار، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الثلاثاء.

وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينة طوقان، إن اتفاقية المنحة النقدية هي جزء من اتفاق موقع مع واشنطن في سبتمبر 2022، لدعم اقتصاد الأردن في مواجهة التحديات بالإضافة لاستضافة لاجئين سوريين.

وتتوقع الحكومة الأردنية أن تسجل ميزانية 2024 عجز بنسبة 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع عجز متوقع 2.6% في العام السابق.

وتشير تقديرات أممية إلى أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في الأردن بلغ 760 ألف شخص حتى بداية 2022 بينهم 670 ألف من سوريا، ما يجعل الأردن ثاني دولة من حيث استضافة اللاجئين السوريين نسبة لعدد السكان على مستوى العالم بعد لبنان.

وأدت الحرب الأهلية التي اندلعت في سوريا عقب أحداث الربيع العربي في 2011، إلى فرار ملايين السوريين إلى عدد من الدول.

ويسمح للاجئين السوريين بالعمل في الأردن منذ 2016، بعد أن تعهد المجتمع الدولي بتوفير التمويل وتسهيل التجارة بشكل أوسع بموجب "اتفاق الأردن"، وهي مبادرة لتحسين سبل الوصول إلى التعليم والعمل بشكل قانوني للسوريين الذين أجبروا على الفرار من ديارهم.

ويتوقع، وفقا للوزيرة، أن يصل إجمالي المساعدات الأمريكية ضمن البرنامج الموقع العام الماضي إلى 10 مليار دولار خلال الفترة 2023 - 2029.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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