وقعت الحكومة الأردنية مع صندوق أبوظبي للتنمية التابع للحكومة الإماراتية مذكرة تفاهم بقيمة 400 مليون دولار لتمويل الموازنة الأردنية وبعض المشاريع الأخرى، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الأربعاء.

وتأتي مذكرة التفاهم ضمن الزيارة التي يؤديها العاهل الأردني الملك عبد الله إلى الإمارات الأربعاء في إطار جولة خليجية تشمل أيضا البحرين وقطر.

وتعاني الأردن على غرار الدول المستوردة للنفط الأخرى من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

وتتضمن مذكرة التفاهم دعم بـ 75 مليون للموازنة العامة، بالإضافة إلى تمويل لعدة مشاريع منها شبكة لأنابيب الغاز ومشروع يهدف للتحول الرقمي لوزارة الصحة وإنشاء مدارس.

(إعداد: جيهان لغماري، مراجعة: شيرين صلاح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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