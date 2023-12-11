ارتفع معدل التضخم السنوي في الأردن 1.27% في نوفمبر، وفقا لبيانات التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية يوم الاثنين.

وبذلك يكون معدل التضخم قد تباطأ من مستويات شهر أكتوبر، حين ارتفع معدل التضخم في الأردن 1.36% على أساس سنوي.

وجاء التضخم في نوفمبر مدفوعا بزيادة أسعار بعض السلع منها التبغ والسجائر بنسبة 5.22%، والألبان ومنتجاتها بنسبة 3.21%.

وعلى مستوى شهري، انخفض معدل التضخم 0.2%.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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