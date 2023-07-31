أعلن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، أنه سيتولى السلطة التنفيذية كحاكم للمصرف المركزي من يوم الثلاثاء، مع انتهاء ولاية رياض سلامة، الذي لم يتم اختيار خلفا له في تطور جديد للأزمة السياسية التي يعيشها البلد.

وتنتهي الاثنين، ولاية رياض سلامة الذي تولى منصب حاكم مصرف لبنان منذ نحو 30 عام، لكنه يخضع حاليا لتحقيقات في لبنان ودول أوروبية منها فرنسا وألمانيا لشبهات الاختلاس وغسل الأموال والفساد.

وكان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، طالبوا مطلع يوليو، بضرورة تعيين حاكم للمصرف "في أقرب وقت".فيما لم يتمكن مجلس الوزراء اللبناني يوم الخميس، من التوافق حول اختيار بديل لسلامة، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع المجلس.

وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بيان نقتله وكالة الأنباء الرسمية حينها "وكان مقررا أن نتشاور مع السادة الوزراء في الاقتراحات الممكنة لتفادي الشغور في منصب الحاكمية، إلا أن تغيب عدد من الوزراء، وعدم توافر النصاب المطلوب حتّم إلغاء الجلسة،".

وخلال نفس اليوم، التقى ميقاتي بنواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، وأكد أن "المرحلة الراهنة تتطلب تعاون الجميع للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي النسبي وعدم تعريضه للاهتزاز،" وفق ما نقلته الوكالة الرسمية.

وخلال مؤتمر صحفي نقلته قناة الشرق السعودية عبر حسابها على إكس (تويتر سابقا)، الاثنين قال المنصوري "اليوم مطلوب بطبيعة الحال بموجب القانون إني اتولى السلطة التنفيذية في المصرف المركزي كحاكم يوم غد وبالتالي من سيوقع على الصرف أو سيرفضه هيكون هالأمر مُناط فيني،".

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية طاحنة منذ سنوات مع ضبابية في الوضع السياسي بسبب الفراغ الرئاسي منذ نهاية فترة ولاية ميشال عون أكتوبر الماضي، وفشل النواب اللبنانيين في انتخاب رئيس جديد للبلاد عدة مرات آخرها يونيو الماضي.

منصوري قال أيضا في المؤتمر - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية - إنه على المصرف المركزي أن يتوقف تدريجيا عن تمويل الحكومة وأنه "لن يتمّ التوقيع على أيّ صرف لتمويل الحكومة إطلاقا خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني المناسب لذلك،".

وتابع "أعتذر منكم لا يمكن للمصرف المركزي رسم السياسة النقدية والمالية ويجب التعاون مع الحكومة والبرلمان ولا يمكننا تغيير الوضع الحالي بمفردنا،".

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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