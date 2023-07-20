اقترح نواب حاكم مصرف لبنان المركزي، تحويل العملة المحلية من نظام الربط إلى التعويم (تحرير) بحلول نهاية سبتمبر، وفق ما أوردته رويترز الخميس، عن وثيقة اطلعت عليها.

وفرض لبنان، الذي يواجه منذ أكثر من 3 سنوات سلسلة من الأزمات السياسية والاقتصادية، قيود على سحب أموال المودعين بالعملة الأجنبية صاحبه تدهور لقيمة العملة المحلية.

وفي مارس الماضي، هوت الليرة اللبنانية لمستوى غير مسبوق وسجل سعر الصرف 100 ألف ليرة للدولار الواحد بالسوق الموازية. وقبلها بشهر خفض البنك المركزي السعر الرسمي لليرة اللبنانية من 1,500 للدولار، المُطبق منذ سنوات، إلى 15 ألف ليرة للدولار.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ياسمين صالح وآيات رشوان، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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