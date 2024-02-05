اقترب أداء النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص غير النفطي في لبنان، من نقطة التعافي في يناير الماضي، مع تحسن أداء نشاط الشركات بدعم من تباطؤ وتيرة انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة.

وارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات للبنان، الصادر عن مؤسسة S&P Global يوم الاثنين -والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي- خلال شهر يناير إلى 49.4 نقطة من 48.4 نقطة في ديسمبر.

ويشير المؤشر إلى الاقتراب من منطقة التعادل عند 50 نقطة والتي يمكن أن يشير إلى التعافي حال تخطاها.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية طاحنة منذ سنوات مع ضبابية في الوضع السياسي بسبب الفراغ الرئاسي منذ نهاية فترة ولاية ميشال عون أكتوبر 2022، وفشل النواب اللبنانيين في انتخاب رئيس جديد للبلاد عدة مرات.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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