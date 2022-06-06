قرر البنك السودان المركزي استحداث ورقة نقدية فئة 1000 جنيه، بعد انخفاض كبير في قيمة العملة المحلية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية في البلاد.

وكانت أحدث ورقة طرحها البنك هي فئة الـ500 جنيه في مارس 2019 بحسب وكالة أنباء السودان.

ومنذ منتصف فبراير 2021 تدهورت أوضاع العملة السودانية، ودخلت في سقوط حر دفعها من مستويات 55 جنيه للدولار، إلى أكثر من 500 جنيه للدولار.

انهيار العملة دفع التضخم الارتفاع لمستويات قياسية تجاوزت 200%، وهو ما أدى لانخفاض القدرة الشرائية للفئات النقدية.

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية شديدة، ازدادت حدتها مع الأزمات السياسية، ولم ينجح رفع البلاد من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب في حل تلك الأزمة، رغم مرور عام ونصف.

وبحسب آخر بيانات نقلتها وكالة أنباء السودان بلغ العجز التجاري للبلاد 1.22 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي.

(إعداد: أماني رضوان. للتواصل:yasmine.saleh@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا