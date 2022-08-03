

تسارع معدل التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال يوليو إلى أقوى مستوياته منذ قرابة 3 سنوات، بحسب تقرير نشرته مؤسسة S&P global الأربعاء.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصادر في يوليو قليلا إلى 56.3 من 57 نقطة في يونيو. ولفت التقرير إلى زيادة نشاط الشركات خلال يوليو.

ومع تزايد الطلبات الجديدة بسرعة، تشجعت الشركات على رفع مستويات التوظيف بشكل أكبر في يوليو وكانت وتيرة خلق الوظائف هي الأسرع منذ سبتمبر 2019، بحسب التقرير.

وقال ديفيد أوين الباحث الاقتصادي في S&P Global Market Intelligence إن استمرار ارتفاع الأعمال الجديدة جاء مدعوم بتعافي الطلب وتحسن مبيعات التصدير.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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